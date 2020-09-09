Калининградец посчитал, что убил соседа, и скинул его тело в воду

Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области передал в суд уголовное дело 47-летнего жителя Славского района. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Все произошло вечером 22 октября прошлого года возле магазина в поселке Яснополянка. Двое соседей поначалу дружно выпивали, но затем вдруг поссорились. Да так, что дошло до драки, из которой победителем вышел наш антигерой. Он избивал оппонента кулаками, ногами и подобранным кирпичом до тех пор, пока бедняга не потерял сознание.

Посчитав, что односельчанин отдал богу душу, убийца решил замести следы. Погрузил тело в свой автомобиль, вывез за околицу, скинул в канал и уехал. Холодная вода привела избитого в чувство как раз вовремя, чтобы не захлебнуться. Выбравшись на берег, мужик доплелся домой, ну а там уже вызвали «Скорую». Благодаря усилиям врачей, яснополянец выжил.

- Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично, сообщив, что не желал смерти приятеля, - добавили в Следственном управлении СКР по региону.