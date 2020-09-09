С 1 октября в Калининграде подорожает проезд в общественном транспорте

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О предстоящем повышении цен на проезд в городских автобусах и маршрутках сообщила региональная служба по тарифам. Приказ уже опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 октября проезд в автобусе обойдется калининградцам в 28 рублей (вместо нынешних 24-х), в маршрутках - в 30 рублей (сейчас 26).

При оплате проезда в автобусе картой «Балтика» билет будет стоить 25 рублей, в маршрутках - 27 рублей.

Отметим, что нынешние тарифы действуют с 1 января 2019 года.

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