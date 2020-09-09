"Треск шифера на всю округу": на улице Борзова в Калининграде горят авторемонтные мастерские

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Фото: Александр КАТЕРУША
На улице Маршала Борзова в Калининграде в эти минуты бушует серьезный пожар на территории авторемонтных мастерских, передает корреспондент "КП" с места события.
По словам очевидцев, что-то загорелось в здании кузницы. Людей в помещении кузницы, по предварительной информации, не было.
- На месте работают пять пожарных расчетов, подъехала карета "Скорой помощи", - сообщил наш корреспондент. - Треск шифера на всю округу!
Кроме того, подъехала пожарная автовышка, а также еще две пожарных машины.
Неподалеку от места пожара находится автозаправочная станция и салон с новенькими автомобилями.