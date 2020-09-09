"Треск шифера на всю округу": на улице Борзова в Калининграде горят авторемонтные мастерские

. Фото: Александр КАТЕРУША

На улице Маршала Борзова в Калининграде в эти минуты бушует серьезный пожар на территории авторемонтных мастерских, передает корреспондент "КП" с места события.

По словам очевидцев, что-то загорелось в здании кузницы. Людей в помещении кузницы, по предварительной информации, не было.

- На месте работают пять пожарных расчетов, подъехала карета "Скорой помощи", - сообщил наш корреспондент. - Треск шифера на всю округу!

Кроме того, подъехала пожарная автовышка, а также еще две пожарных машины.

Неподалеку от места пожара находится автозаправочная станция и салон с новенькими автомобилями.