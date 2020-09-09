Калининградка засудила хозяина напавшего на нее стаффордширского терьера

В августе прошлого года жительница Полесска мирно шла по тамошней улице Рабочей, когда на женщину вдруг налетела собака, причем бойцовой породы: стаффордширский терьер сшиб несчастную с ног. При падении горожанка ударившись рукой и головой, а также подвернула ногу. В больнице, куда обратилась пострадавшая, у нее диагностировали перелом коленного сустава. А это считается тяжким вредом здоровью. В общем, лечиться, пусть и амбулаторно, пришлось 4 месяца кряду, пришлось даже уволиться с работы.

Исходя из вышеизложенного, в общем-то, неудивительно, что полесчанка решила подать в суд на хозяина чересчур игривого пса. Ответчик признал заявленные требования только в части затрат на лечение, наотрез отказавшись обсуждать компенсацию морального вреда. Но…

- Было установлено, что хозяин оставил собаку во время выгула без надлежащего присмотра, что повлекло за собой нападение на истицу, - прокомментировали в пресс-службе Полесского районного суда. - Таким образом, по вине ответчика здоровью истицы был причинен вред.

В результате собачника обязали не только возместить материальный ущерб в размере 10 423 рубля 80 копеек, но и компенсировать женщине причиненный моральный вред, который был оценен в 100 тысяч рублей.