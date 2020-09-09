«Балтика» обыграла в Москве «Спартак-2» и вышла на второе место

. Фото: fc-baltika.ru

Сегодня днем калининградская «Балтика» провела в Москве матч 8-го тура первенства ФНЛ. Соперником нашей команда стал местный «Спартак-2».

На 27-й минуте счет открыл полузащитник «балтийцев» Ильнур Альшин. На 53-й минуте он же отдал голевую передачу партнеру Яну Казаеву, который и поставил точку в матче.

Благодаря победе «Балтика» набрала еще три очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Пока калининградцы отстают лидирующего «Оренбурга» всего на два очка, но соперники свой матч в этом туре еще не сыграли.

Следующую встречу «Балтика» проведет в Калининграде в воскресенье, 13 сентября. На домашней арене балтийцы сыграют с московским «Велесом».