В Калининграде юный уголовник украл велосипед пенсионера

Еще один велосипедный вор попал в руки калининградской полиции.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя областного центра. Судя по всему, с краж и разбоев 18-летний горожанин решил переключиться на другую статью Уголовного кодекса РФ. И перекусил противоугонный трос велосипеда, оставленного в подъезде жилого дома на Московском проспекте. За конным хозяином байка был пенсионер, ну а угонщик сбыл добычу едва ли не перовому встречному. Задешево, конечно.

- Сейчас злоумышленника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Лайфхак от полиции: после покупки велосипеда сохраняйте паспорт транспортного средства и перепишите его серийный номер. Также стоит сфотографировать велик, чтобы в случае кражи передать снимок полицейским. Это ускорит поиск.