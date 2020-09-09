Калининградская область сэкономила сотни миллионов при закупках угля

Уже второй год подряд у Калининградской области получается существенно сэкономить на торгах по закупкам угля. Об этом на своей странице в сети Инстаграм сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Благодаря проведению совместного электронного аукциона сразу от 93 заказчиков достигли экономии в 32,3 млн рублей (снижение на четверть от исходной начальной цены)», - отмечает глава региона.

Еще большей экономии удалось достичь в ходе других совместных торгов на поставку угля, где заказчиком сырья стали 42 учреждения. Начальная цена договоров составляла 291,2 млн рублей, в итоге была снижена до 219,8 млн рублей, то есть, практически на четверть.

«С момента запуска в прошлом году централизованных торгов по закупке угля область сэкономила на торгах более 237 млн рублей», - добавил Алиханов.