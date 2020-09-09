Наталья Сибирева: "Суздальский лес" серьезно пострадать не должен

В правительстве пообещали оставить по-максимуму зелень в Суздальском лесу, но часть насаждений все-таки пострадает Фото: Иван МАРКОВ

Вице-губернатор Калининградской области Наталья Сибирева во время прямого эфира программы «Авторитет» на портале Клопс заявила, что зеленая зона, получившая народное название «Суздальский лес» серьезно не пострадает от застройщиков.

- Правительство Калининградской области нигде и никогда не говорило о том, что ни одного дерева на данной территории не останется, - заявила Сибирева. – К сожалению, те комментарии, которые мы давали, остаются без внимания. На данной территории будет разработан проект планировки, который будет включать в себя сохранение по максимуму существующих зеленых насаждений и создание общественной и парковой зоны, а также создание социальной инфраструктуры. Я не знаю, почему у всех сложилось мнение, что там все вырубят и все застроят.

Тем временем, часть деревьев все-таки будет вырублена.

- На данной территории можно соблюсти хороший баланс. Те, кто был на этой территории, они могли посмотреть, что там достаточно сложный ландшафт. Там такие волнообразные территории, это бывшее стрельбище. Даже на деревьях есть следы от этого. Сами застройщики заинтересованы в том, чтобы комфортно дышалось, и были зеленые насаждения. Им тогда не придется тратить деньги на благоустройство территории в части высадки зеленых насаждений. Уверена, что эта территория останется зеленой и благоустроенной, - добавила вице-губернатор.

При этом, по словам Сибиревой, при внесении изменений в Генплан от жителей не поступило ни одного возражения против установления смешанной зоны застройки.