Калининградца ограбил случайный собутыльник

Захотев скоротать скучный осенний вечер, житель Калининграда свел случайное знакомство с мужчиной, который тут же предложил «сообразить на двоих». Приобретенное спиртное распили поблизости от магазина.

- Повторим? – предложил новый приятель.

- Да у меня больше денег нет, - попытался увильнуть от «продолжения банкета» горожанин, которому, видимо, хватило.

- А это что?! – указал зоркий собутыльник на его карман, в котором и вправду находилась в тот момент довольно крупная сумма наличными.

Вспыхнула ссора, по ходу которой незнакомец накинулся на «богатенького Буратино», повалил его наземь, ловко вытянул торчавшие из кармана купюры и убежал. Выяснив, что пострадал на 30 тысяч рублей, потерпевший отправился в полицию.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники опросили свидетелей инцидента, установив приметы злоумышленника, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый за тяжкие преступления 31-летний калининградец. Грабителя задержали, и теперь ему светит очередной срок – до 4 лет лишения свободы.