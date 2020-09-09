Вице-губернатор Наталья Сибирева рассказала, какие деревья срубят на улице Комсомольской

В среду 9 сентября вице-губернатор Калининградской области Наталья Сибирева во время прямого эфира программы «Авторитет» на портале Клопс прокомментировала ситуацию с застройкой земельного участка на улице Комсомольской напротив «Кооператора».

- Там написали, что 67 деревьев вырубят, - напомнила ведущая Елена Волова.

- У нас се любят большие цифры и громкие слова, - начала отвечать. - Эта цифра прозвучала везде в средствах массовой информации. Только нужно понимать, что эти 67 деревьев, начиная от 8 сантиметров в диаметре. Мы с вами говорим о таких кустарниках.

Далее Сибирева заявила, что застройщик должен был вырубить две большие липы из девяти, но оба приговоренных к сносу дерева уже решено сохранить.

- Их просто-напросто подрезали, - добавила вице-губернатор.

Также из двух кленов «спасли» один, а туи, подлежащие вырубке, пересадят.