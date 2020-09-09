Наталья Сибирева рассказала, как на улице Воздушной появилась высотка на месте снесенной двухэтажки

В среду 9 сентября у вице-губернатора Калининградской области Натальи Сибиревой во время прямого эфира программы «Авторитет» на портале Клопс спросили, «каким образом на улице Воздушной на участке в 24 сотки на месте снесенного двухэтажного 8-квартирного дома в районе старых немецких особняков вырос 7-этажный дом?»

- Конечно, я помню этот объект, - ответила Сибирева. – Он еще не возведен до конца, и ввода в эксплуатацию не было, насколько я помню. Мы приезжали на эту территорию совместно с прокурором города. По поводу этажности было представление прокуратуры в адрес ООО «Модуль», у нас была попытка снизить этажность дома. К сожалению, там есть участники долевого строительства, а мы с вами знаем, что у нас федеральным законодательством запрещено против участников долевого строительства.

Правда, Сибирева сообщила, что застройщик «обещал помочь с сетями» и взять на себя другую нагрузку.