Жителя Балтийска избили и ограбили на выходе из магазина

В Балтийске перед судом предстанет мужчина, который совершил разбойное нападение на прохожего.

В апреле этого года пьяный злоумышленник около одного из продуктовых магазинов подкараулил горожанина, только что затарившегося продуктами. Тайком проследовав за ним до Базарного переулка, негодяй набросился со спины на беднягу, несколько раз ударил его кулаком в лицо, после чего отнял мобильный телефон и кошелек, в котором было чуть меньше 20 тысяч рублей.

Преступника поймали и инкриминировали ему часть 1 статьи 162 УК РФ – «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего».По закону это до 8 лет лишения свободы.