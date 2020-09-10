Ночь с женщиной обошлась калининградцу в 50 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Московскому району Калининграда обратился 38-летний горожанин, который сообщил о краже из своей квартиры 50 тысяч рублей.

Как признался заявитель, накануне он повстречал недалеко от своего дома на улице Дзержинского прекрасную незнакомку. И отважился пригласить даму в гости, ужасно обрадовавшись, когда та согласилась. Короче, вечер был томным, ночь – страстной, а утро – хмурым. Проснувшись, хозяин жилища сначала не обнаружил рядом с собой новой подруги, а затем установил, что ранее набитый деньгами кошелек, лежавший в прихожей, теперь пуст.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ .- Выяснилось, что 34-летняя злоумышленница проживала на той же улице. Похищенные деньги она потратила на собственные нужды.

Воровке грозит до 5 лет «зоны. Кроме того, полицейские проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений.