Калининградский губернатор побывал в Ладушкине и напомнил о 15 миллионах рублей

Особое внимание глава региона уделяет развитию туристической инфраструктуры. Фото: Правительство Калининградской области

О необходимости использования рекреационного потенциала города Ладушкин заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, совершивший рабочую поездку в этот городской округ.

- Стоит вернуть вектор развития туристической инфраструктуры в направлениях Прибрежный, Ладушкин, Багратионовск, Мамоново, которые в своё время пользовались большой популярностью жителей, - считает глава региона.

По ходу выезда губернатор посетил реабилитационный центр для инвалидов «Новые горизонты», где обслуживаются жители разных муниципалитетов области, ознакомился с деятельностью предприятия «Агропродукт» - регионального лидера по производству и продажам томатных соусов и кетчупов, горчицы и хрена, осмотрел городскую больницу и территорию бывшей туристической базы «Электрон», где обсуждается возможность реализации проекта создания комплексного реабилитационного центра. Алиханов также посетил православный Храм Святого великомученика Дмитрия Солунского (деревянный сруб изготовили по спецзаказу в братском Минске) и побывал на улице Береговой, где началась реализация проекта «Возрождение культурно-исторического ландшафта малых городов Ладушкин (Россия) и Млынары (Польша)». Как чсообщили в пресс-службе правительства области, в августе был закончен первый этап работ по инженерной защите и подготовке основания «Парка миниатюр», который планируется открыть будущим летом. Здесь же будет построен деревянный променад.

Алиханов дал указание обустроить дорогу к парку, напомнив, что в этом году Ладушкин получил из резервного фонда губернатора 15 миллионов рублей на ремонт дорог.