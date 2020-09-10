В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 10 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 14 часов отключены светофоры в Ленинградском районе на пересечении улиц Гайдара-Согласия и возле рынка «Сельма». До этого же часа обесточен жилой дом на ул. Генерала Челнокова, 11.

До 18 часов в этом же районе электричества не будет на ул. Пехотная 6,8,10,12,14, ул. Арсенальная 12, 14, 6,11а, 8,11,13,15,16,18,20,5,7,7а, ул. Нижние поля 3,17а,б,в. ул. Котовского 1,7, ул. Чехова 6,15а,б,26.

В Центральном районе до 18:00 свет отключен на пр-т Мира 191,183,185,186а,187,172б,191е, ул. Тихоненко 60,61,62,63,63а,66,69,70,68,71,71а,б,в,г,д,72, 73а,б,в,д, 74,74а,75,75а,76,77в,81а-г,73е,ж,83а-г,79а, ул.С.Мишина53,49а,б,в,49д,50а,51а,б,52а,56б,56а,в,53а,55а, Пер. Рябиновый 1,2,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,12,14, ул. Менделеева 55а,в,г,57,57а,б, Пер. Розовый 1,3,5,7,14,16,12.

В Московском районе до18:00 приостановлена подача электроэнергии на ул. Судостроительная 57,48,49,53,76-92, ул. Товарная 1-3,18-20,32,34,38,22-30, Пер. Судостроительный 1-5, Пер. Товарный 1-3.

Холодное водоснабжение прекращено до 16:00 в Центральном районе на ул. ул. Воздушная 30, 30а-32, 34-36, 38, 40, 42, 44-46, 46а, 48-50, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62-62а, 64, 60а, 49, 47, 45, 45а, 43, 43б, 43а, 41, 31а, 31б, 68, 70-72, 74-76, 83, 81, 79, 77, 75, 71, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, ул. Добролюбова 20, ул. Красносельская 24а, б, в; 30, 30а, б, в, ул. Белинского 18.