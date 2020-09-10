Драмтеатр готов работать в новых условиях

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Все рекомендации Роспотребнадзора выполнены. Продезифицированы помещения и вентиляционная система здания. Нанесена социальная разметка, установлены санитайзеры, места сбора одноразовых средств защиты. Приобретены лампы обеззараживания, расходные материалы. Гримерная театра укомплектована индивидуальными наборами для каждого актера. Защита посетителей начинается с кассы театра, где наряду с билетами продаются маски. Для зрителей предусмотрен масочный режим, измерение температуры на входе, обработка рук и «социальная» схема рассадки в зале. В антракте всех просят покидать зал для проветривания. Туалетные комнаты обеспечены всем необходимым. В буфете – только пакетированные продукты. Информация о правилах посещения театра размещена на сайте.