Коронавирус в Калининграде продолжает косить школьников и учителей

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- учащаяся начальной классов школы №3 Гусева (заболела по контакту с родственником, учреждение не посещала);
- учитель начальных классов (заболела до начала занятий в школе);
- преподаватель БГА РФ (заболела по контакту с родственником, к занятиям не приступила);
- четыре медицинских работника;
- бухгалтер медицинской организации;
- шесть пенсионеров (в том числе двое заболели по контакту с родственниками);
- восемь неработающих (в том числе пятеро по контакту с родственниками);
- два сотрудника санатория;
- индивидуальный предприниматель-продажа бытовой химии (заболела по контакту с родственником);
- прибывший из Краснодара в командировку;
- двое работающих;
- госслужащий (заболел по контакту с коллегой).
Всего в области по состоянию на четверг, 10 сентября, зарегистрировано 3655 случаев заболевания.