Коронавирус в Калининграде продолжает косить школьников и учителей

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- учащаяся начальной классов школы №3 Гусева (заболела по контакту с родственником, учреждение не посещала);

- учитель начальных классов (заболела до начала занятий в школе);

- преподаватель БГА РФ (заболела по контакту с родственником, к занятиям не приступила);

- четыре медицинских работника;

- бухгалтер медицинской организации;

- шесть пенсионеров (в том числе двое заболели по контакту с родственниками);

- восемь неработающих (в том числе пятеро по контакту с родственниками);

- два сотрудника санатория;

- индивидуальный предприниматель-продажа бытовой химии (заболела по контакту с родственником);

- прибывший из Краснодара в командировку;

- двое работающих;

- госслужащий (заболел по контакту с коллегой).

Всего в области по состоянию на четверг, 10 сентября, зарегистрировано 3655 случаев заболевания.