Плату за капремонт в Калининграде решили не повышать в течение двух лет

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Плата за капремонт в Калининградской области не будет увеличена ни в этом году, ни в следующем. Об этом в ходе заседания Облдумы заявил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона напомнил, что плата за капремонт не повышалась в течение пяти лет. В прошлом году ее подняли на рубль – до 6,9 рублей за квадратный метр.

«Действующий тариф на капремонт остается одним из самых низких в СЗФО. При этом, мы направляем дополнительно сотни миллионов рублей региональному оператору капремонта. Конечно, по линии фонда капремонта требуется увеличение взносов. Но мы по итогам обсуждения этого вопроса депутатами приняли решение с учетом ситуации в экономики взнос ни в этом году ни в следующем не увеличивать», - сказал Алиханов.