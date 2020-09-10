Насильника 15-летней школьницы обнаружила служебная собака

Благодаря старшему лейтенанту полиции Михаилу Лавриненко и его питомцу - немецкой овчарке Интокс, подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В УМВД РФ по Калининградской области сообщили подробности задержания подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в Калининграде. Как известно, тотчас после получения сообщения о произошедшем, к месту происшествия в районе шиномонтажной мастерской на улице Емельянова выдвинулась следственно-оперативная группа. Полицейские приступили к прочесыванию окрестностей.

- Сотрудником Центра кинологической службы УМВД, старшим лейтенантом полиции Михаилом Лавриненко была применена служебно-розыскная собака - немецкая овчарка по кличке Интокс, - рассказала начальник пресс-службы правоохранительного ведомства Светлана Поставничая. – Она взяла след и по тропинке вывела кинолога в поле. Там, в заросшей высокой травой канаве был обнаружен прячущийся мужчина, который закрывал голову курткой. Рядом лежал велосипед.

После того как окончательно была установлена причастность задержанного к совершению преступления, 42-летний уголовник был передан представителям Следственного комитета России.