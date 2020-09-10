В мэрии Калининграда объяснили, почему часы на Верхнем озере показывают неправильное время

. Фото: Александр КАТЕРУША

Часы со статуей девушки на набережной Верхнего озера часто показывают неточное время, вводя тем самым в заблуждение горожан и гостей Калининграда. В ответ на запрос «Комсомолки» в мэрии пояснили, что город этой проблемой... не занимается.

- Часы на набережной Верхнего озера поставило «Управление капитального строительства» во время реконструкции гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера, - сообщили в мэрии. - В казну Калининграда они не передавались. Поскольку часы не числятся на балансе у «Калининградской службы заказчика», их содержание и обслуживание за счет средств городского бюджета не осуществляется.

Сегодня на балансе и обслуживании в «Калининградской службе заказчика» находятся шесть городских часов, в том числе часы «Древо времени», расположенные в сквере в границах улиц Шевченко – Клиническая и набережной Маринеско. Уже есть поручение подготовить сметный расчет на выполнение работ по ремонту часов «Древо времени», чтобы определить в дальнейшем источник их финансирования.