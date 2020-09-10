Калининградец украл 100 тыс у матери бывшей сожительницы

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Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из квартиры калининградки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летний бывший сожитель дочери потерпевшей знал о том, что у ее 55-летней матери в квартире хранятся сбережения в валюте и рублях. Злоумышленник пришёл в гости к женщине и, воспользовавшись моментом, незаметно похитил более 109 тысяч рублей, на которые купил спиртные напитки, мобильный телефон и куртку для своей новой подруги.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.