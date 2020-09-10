Больница в Гусеве получила новый компьютерный томограф

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Для больницы в Гусеве приобрели новый компьютерный томограф за 43 млн рублей. Деньги выделили в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое оборудование расширило возможности диагностики онкозаболеваний, заболеваний органов грудной, брюшной полости, опорно-двигательного аппарата, сосудов. С учетом работы в Гусеве отделения эндоваскулярной хирургии такое оборудование позволит не только быстро и качественно выявлять различные патологии сосудов, но и оперативно их лечить.

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями наряду с онкологией сегодня у нас в приоритете, – отметил губернатор Антон Алиханов. – И благодаря нацпроекту мы имеем возможность оснащать наши учреждения, в том числе в муниципалитетах, современным оборудованием экспертного класса. Причем в данной ситуации у нас была возможность закупить не 32-срезовый КТ, как планировалось изначально, а 64-срезовый, то есть классом выше».

В ближайшее время еще два компьютерных томографа в рамках нацпроекта заработают в полноценном режиме в Областной клинической больнице. Помимо этого, в конце октября еще один КТ поступит в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда.