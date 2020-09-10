Отсутствие денег на такси толкнуло калининградца на угон машины

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний мужчина, выпив в Калининграде, собрался домой в один из поселков области. Однако денег на такси у него не оказалось. Зато оказались навыки по угону автомобилей. Заприметив старенькую «Ауди», злоумышленник вскрыл автомобиль и отправился на нем домой. А затем еще несколько дней передвигался на угнанном транспорте по поселку.

Задержали его, когда он очередной раз собирался кататься по городу. Автомобиль был изъят и возвращен законному владельцу. На угонщика завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.