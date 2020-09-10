Калининградец оформил банковский кредит, чтобы как следует выпить

В полицию обратился представитель одного из банков, где возникла проблема: клиент оформил кредит на покупку мобильного телефона, указав неверные данные.

По ходу расследования выяснилось, что представившемуся сотрудником нефтедобывающей компании мужику кредитно-финансовое учреждение просто не могло отказать. Смартфон стоимостью 33 тысячи рублей аферист толкнул на рынке, выручку элементарно пропил, и теперь проходит по уголовному делу о мошенничестве с перспективой загреметь за решетку на пару лет. .

Бизнес по-русски как он есть. Но зачем нужен был посредник в виде мобилы?