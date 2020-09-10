Трое калининградцев лишились 650 тысяч после общения с телефонными мошенниками

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Трое жителей Калининградской области добровольно перевели на счета телефонных мошенников более 650 тысяч рублей, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Очередной жертвой лжесотрудника банка стал 30-летний инженер госпредприятия, который под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа перевёл неизвестному 245 тысяч рублей.

Добровольно рассталась с накоплениями и 58-летняя жительница Пионерского, которая передала аферисту персональные данные своей карты. В результате она лишилась свыше 187 тысяч рублей.

Третьей жертвой мошенника стала 49-летняя калининградка. Ей позвонил неизвестный, который представился брокером и предложил дополнительный заработок, связанный с биржевыми ставками. Женщина перевела мошеннику 219 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».