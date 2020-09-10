Алиханов поручил проектировать газовые котельные для Балтийска

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Газ должен прийти в Балтийск не позднее первого полугодия 2022 года. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в рамках ежегодного послания Облдуме.

«В прошлом послании я говорил о газификации Балтийска. В настоящее время мы провели экспертизу, по её результатам уже заключен контракт и проводится корректировка документации на газопровод. Также даю поручение региональному минстрою: нам необходимо приступить уже в следующем году к проектированию котельных на газовой генерации для снижения стоимости услуги по отоплению и горячему водоснабжению для балтийцев», - сказал губернатор.

По словам Алиханова, в 2022 году, когда в городе будет газ, котельные должны быть готовы, чтобы в сезон люди перестали платить в два раза выше, чем могли бы, если бы отапливались газом.