Алиханов: У нас действительно комфортно жить. Но есть и обратная сторона

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Калининградская область по уровню и скорости развития, является одним из лучших регионов страны. Об этом в ходе заседания Облдумы заявил губернатор Антон Алиханов.

«Одним из доказательств этого является постоянный миграционный приток населения. У нас действительно комфортно жить. Но есть и обратная сторона. Многим начинает казаться, что у нас настолько хорошо, что, может быть, нам и не требуется такого первоочередного внимания», - сказал глава региона.

По мнению Алиханова, калининградская команда должна постоянно напоминать федеральным чиновникам о «нашей эксклавной специфике», объяснять и добиваться понимания.

«Вспомните, как вы здесь встречает гостей из других регионов. Полтора часа перелета, новый аэропорт, Приморское кольцо, море, курорты с хорошими гостиницами. В Калининграде современный отремонтированный центр, скверы, набережные парки. Нетрудно подумать, что здесь такой остров изобилия. Конечно, мы, калининградцы – люди гостеприимные, не рассказываем нашим гостям про сложнейшие условия ведения бизнеса из-за границ и тарифной политики соседей, а часто и из-за смены правил игры, когда забывают о нашей эксклавной специфике. Мы не рассказываем про недогруженность наших портов, про сложную историю с мелиорацией, про острую нехватку рабочих мест на востоке области. Каждую неделю наши военные самолеты поднимаются в воздух для предотвращения возможных провокаций со стороны стран НАТО», - сказал губернатор.

При этом, добавил Алиханов, президент, правительство, Совет безопасности уделяют Калининградской области огромное внимание и в курсе всех задач и проблем которые существуют в регионе.

«Но конечно, нас должны слышать все чиновники, это общая задача для нашей калининградской команды, мы работаем для своей страны и должны добиваться понимания», - заключил глава региона.