В горсовете Калининграда предложили открыть детские лагеря осенью

Идею с открытием осенью детских лагерей обсудили сегодня на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике. Из-за пандемии минувшим летом в городских и загородных лагерях смогли отдохнуть только 10% калининградских школьников (9,5 тыс. человек). Возможно, у ребят появится возможность отправиться туда осенью.

- Если будет хорошая погода, то во время каникул, то почему бы и нет? - прокомментировал инициативу председатель горсовета Андрей Кропоткин. - Идея хорошая, можно спользовать лагерь имени Гайдара и «Огонёк».