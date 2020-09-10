Бабье лето на пороге: синоптики рассказали, когда в Калининграде будет +25 градусов

. Фото: Александр Подгорчук

Судя по предварительным прогнозам, в Калининград вот-вот придет долгожданное бабье лето. Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до +22 градусов воздух может прогреться уже в эту субботу. Правда, потом температура немного понизится - в воскресенье ожидается +19, в понедельник +20..+21

Пик потепления должен прийтись на вторник. Портал hmn.ru прогнозирует в этот день +25 градусов!

На выходных не исключены небольшие дожди. Следующая неделя, скорее всего, начнется без осадков - прогнозируется солнечная погода.

По самым оптимистичным прогнозам, бабье лето задержится до четверга, 17 сентября, после чего начнется похолодание и дожди.