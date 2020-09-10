. Фото: Алексей Заливатский

За восемь недель Янтарный заработал на пляжной инфраструктуре 6,9 млн рублей. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

«В этом году из-за короновирусов и ограничений летний сезон сжался в два месяца. При этом, туристический поток вырос в разы», - отметил сити-менеджер.

Заливатский добавил, что пока ещё не посчитаны доходы от сдачи в аренду нестационарных торговых мест, так как у предпринимателей есть отсрочка до октября по платежам из-за пандемии.