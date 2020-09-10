Калининградец ограбил девушку под угрозой ножа для резки бумаги

Вечером последнего летнего дня в подъезде одного из домов по улице 9 Апреля в Калининграде повстречались 34-летний мужчина и 17-летняя девушка. Ну, как сказать повстречались? Просто ранее уже отсидевший за разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, калининградец отправился «на дело», в этот раз прихватив с собой нож для резки бумаги. Им и угрожал перепуганной жертве, вынудив ее расстаться с золотой цепочкой с крестиком и кулоном. Забрав «побрякушек» на 55 тысяч рублей, уголовник скрылся.

Впрочем, ненадолго. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, в результате грамотных и слаженных действий его сотрудников и оперативников Управления угрозыска областного УМВД России мерзавца задержали двое суток спустя. Правда, похищенную «ювелирку» он успел сбыть.

Будучи человеком в таких делах достаточно уже опытным, на допросе разбойник не стал запираться, признав вину в полном объеме. Глядишь, на суде это зачтется, и в итоге дадут хоть немного меньше положенной по закону «десятки».