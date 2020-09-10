За два месяца турсезона Янтарный заработал на лежаках и парковках почти 7 миллионов рублей

Сезон был сжатым, но выручки все равно были рекордными Фото: Иван МАРКОВ

Янтарный заработал на лежаках, парковках, надувном аквапарке и туалетах почти семь миллионов рублей. Об этом в четверг 10 сентября на своей странице в фейсбуке рассказал мэр города-курорта Алексей Заливатский.

- В этом году из-за короновирусов и ограничений летний сезон сжался в два месяца, - сообщил Заливатский. - При этом, туристический поток вырос в разы. За сумасшедшие восемь недель Янтарный заработал на пляжной инфраструктуре - 6,9 млн. руб. Пока еще не посчитали доходы от сдачи в аренду нестационарных торговых мест (у предпринимателей есть отсрочка по платежам из-за пандемии до октября).

Заработанные деньги, по словам мэра, будут вложены в дальнейшее развитие инфраструктуры.