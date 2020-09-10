Алиханов: Реализуется план по превращению области в глубокую логистическую провинцию

О проблемах с логистикой губернатор напомнил в Калининградской областной думе, где сегодня представил отчет за прошлый год и об основных направлениях деятельности правительства на 2020 год.

- Когда смотришь на карту того, чего происходит вокруг нашего региона, то, на мой взгляд, реализуется план по превращению нас в глубокую логистическую провинцию - исключение области из логистических потоков, — сказал Антон Алиханов.- Нам надо что-то этому противопоставлять .

Одним из вариантов решения проблемы, по мнению губернатора, может стать использование парома «для обхода поляков в сторону немецких портов». Второй способ - использовать контрейлеры (контейнеры, снабженные автомобильными колесами), которые можно устанавливать на железнодорожные платформы, чтобы перевозить грузы и обходить проблему с дозволами.