Под Светлым монтажники украли 500 метров кабеля со строящейся теплоэлектростанции

Полицейские раскрыли кражу с территории строящейся теплоэлектростанции под Светлым. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В течение недели трое монтажников похищали куски медного кабеля, которые выносили с территории ТЭС и сдавали в пункт приёма металлолома. Всего они похитили около 500 метров силового кабеля. Сумма причинённого ущерба устанавливается.

В отношении 25, 29 и 32-летнего злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.