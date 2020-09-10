В Калининградской области от имени облизбиркома разослали фейковые письма

В четверг, 10 сентября, ряд СМИ, социальные сети и некоторые организации получили письма от областной избирательной компании, к которым были прикреплены фальсифицированные документы за подписью должностных лиц. При этом на фейковых документах была проставлена стилизованная печать Облизбиркома с входящим номером и сегодняшним числом. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

«Тексты писем касаются проведения единого дня голосования. В нашем распоряжении оказались письма о признании участков непригодными для проведения выборов, незаконной агитации в войсковой части, о невозможности организации видеосвязи для осуществления онлайн-трансляции в ряде муниципальных образований», - сообщили в Облизбиркоме.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в ряде муниципалитетов пройдут выборы депутатов местных советов.