В Калининграде таксист отбился от буйного пассажира при помощи отвертки

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В Калининграде полицейские задержали таксиста, который ударил пассажира отверткой в грудь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Компания молодых людей в процессе поездки на такси вступила в конфликт с водителем, который в итоге отказался их везти. Трое пассажиров покинули салон автомобиля, однако их товарищ отказался выходить и напал на таксиста с кулаками. В результате мужчина не менее двух раз ударил 21-летнего юношу отвёрткой в область груди», - сообщили в полиции.

Агрессивного пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу. А 45-летнего таксиста задержали и поместили в изолятор временного содержания. На него также завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».