В Калининграде разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Валентину Варченко. 31 августа девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные с рыжим отливом до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде сердца. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.