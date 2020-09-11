В Калининграде за сутки выявили 30 новых случаев коронавируса

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В Калининградской области за сутки было выявлено новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3685 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 504 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 051 874 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 365 человек.