Виновным в гибели подростка на стройке Нахимовского училища назначили прораба

В уголовном деле о гибели 16-летнего подростка на стройке Нахимовского училища появился конкретный подозреваемый.

Напомним, трагедия произошла 16 августа, когда юноша сорвался со строительных лесов на высоте 6 метров. Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда возбудил уголовное дело по признакам части 2 статьи 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, пресловутое нарушение допущено представителем подрядной организации – 38-летним прорабом, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Будучи допрошен в качестве подозреваемого, мужчина дал признательные показания, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

В частности, выяснилось, что на объекте работали посторонние лица, с которыми инструктаж по технике им безопасности не проводился. Максимальная санкция упомянутой статьи Уголовного кодекса – 5 лет лишения свободы.