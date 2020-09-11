Четыре школьника, двое детсадовцев, учитель: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было подтверждено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- двое воспитанников детского сада №51 (выявлены активно при обследовании по контакту в условиях изоляции по ранее заболевшему в группе);
- три учащихся школы №50 и лицея № 49 (заболели по контакту в семье до начала занятий);
- учащаяся школы №33 (заболела по возвращению с Краснодарского края);
- учитель школы в Зеленоградском городском округе (заболела до начала занятий);
- неработающий ( контакт в семье)
- пять работников предприятий, организаций, учреждений;
- пять сотрудников правоохранительных органов (в том числе один прибывший в отпуск);
- сотрудник санатория;
- бухгалтер медицинской организации;
- медицинский работник;
- три индивидуальных предпринимателя;
- проводница поезда Санкт-Петербург-Калининград;
- пять пенсионеров (в том числе трое заболели по контакту с родственниками).
Всего в области по состоянию на пятницу, 11 сентября, зарегистрировано 3685 случаев заболевания.