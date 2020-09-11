Четыре школьника, двое детсадовцев, учитель: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было подтверждено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- двое воспитанников детского сада №51 (выявлены активно при обследовании по контакту в условиях изоляции по ранее заболевшему в группе);

- три учащихся школы №50 и лицея № 49 (заболели по контакту в семье до начала занятий);

- учащаяся школы №33 (заболела по возвращению с Краснодарского края);

- учитель школы в Зеленоградском городском округе (заболела до начала занятий);

- неработающий ( контакт в семье)

- пять работников предприятий, организаций, учреждений;

- пять сотрудников правоохранительных органов (в том числе один прибывший в отпуск);

- сотрудник санатория;

- бухгалтер медицинской организации;

- медицинский работник;

- три индивидуальных предпринимателя;

- проводница поезда Санкт-Петербург-Калининград;

- пять пенсионеров (в том числе трое заболели по контакту с родственниками).

Всего в области по состоянию на пятницу, 11 сентября, зарегистрировано 3685 случаев заболевания.