В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

В Калининграде в пятницу, 11 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Букетная 1, 1а, 3-13, 17а, 17-23, 4-16, 14а, 20- 30, пер. Букетный 1, 4, ул. Пирогова 2, 2а, 2б, 2в, 4-10, 4а, 12а, 12-16, ул. Красных зорь 1, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 6-10, 10а, 12, ул. Сурикова 19, 24-28, ул. Коммунистическая 50-54, 56а, 56б, 56в, 56г, ул. Ген.-лейт. Озерова 20, 24а, 26а, 26-30, 28 б, ул. Горького 1-17, 2а, 4, 10-22, ул. Юношеская 6-8б, пер. Партизанский 1-5, ул. К. Маркса 28-40

До конца рабочего дня не работает и светофор на пересечении улиц Горького и Ген.-лейт. Озерова.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на Московском пр-те 175 и ул. Колхозной 4е, 4д.

До 16:00 воды не будет на ул. Репина, 62.

Сегодня в 20:00 планируется возобновление горячего водоснабжение в Московском районе на ул. Дарвина 1а, 15-23, 2-6 и на ул. Киевской 31, 32, 36.