В аэропорту «Храброво» в августе на 40% вырос пассажиропоток

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В августе пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 382 010 пассажиров, что на 40,4% выше показателей августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних воздушных линиях в августе было обслужено 381 109 пассажиров, рост составил 60,2%. На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 901 человек, снизившись на 97,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала в аэропорту «Храброво» обслужили 1 268 111 человек, это на 20,9% меньше чем за аналогичный период 2019 года.

На внутренних рейсах за восемь месяцев обслужено 1 238 032 пассажира, что меньше на 13,1% аналогичных показателей 2019 года. На международных рейсах пассажиропоток составил 30 079 человек, сократившись на 83,2% по сравнению с прошлогодними показателями.