Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

У восемнадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у семерых диагностирована пневмония, в том числе тяжёлая форма. У пятерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, очагах инфекции по месту работы.

По состоянию на 11 сентября на COVID-19 обследовано 183 570 человек, из них выявлено 3 685 случаев заражения. С начала пандемии 2 971 человек выздоровел, умерли 73 человека, остаются под медицинским наблюдением 902 человека.