В Калининграде менеджер банка украл со счетов пенсионеров 3 млн рублей

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В Калининграде менеджера одного из банков подозревают в хищении денег со счетов пенсионеров. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Следователи полиции установили, что 27-летний мужчина в течение полугода оформлял на клиентов банка банковские карты, переводил на них деньги с их накопительных счетов, а затем обналичивал деньги через банкоматы.

«Подозреваемый искал своих жертв среди клиентов преимущественно пожилого возраста, которые осуществляли долгосрочные вклады и подолгу не появлялись в офисе банка»,- рассказала Светлана Поставничая.

По версии следствия, от действий злоумышленника пострадали 9 человек, а общий размер похищенных денег составил 3 миллиона рублей. Следователи Следственной части УМВД и оперативники отдела «К» при содействии службы безопасности банка изъяли финансовую документацию и компьютерную технику, провели экспертизы, а также иные оперативные мероприятия и следственные действия.

На менеджера завели 18 уголовных дел. Мужчина уже дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги проиграл на спортивных ставках.