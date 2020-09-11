Приставы заставили калининградца оплатить задолженность по 60 штрафам ГИБДД

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В Нестерове приставы заставили местного жителя оплатить крупную задолженность по штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-службе Судебных приставов.

Водитель регулярно нарушал Правила дорожного движения и накопил 60 штрафов на 38 тысяч. Однако владелец «Мерседеса» решил не платить, поэтому приставы запретили проводить любые регистрационные действия с транспортов.

Принятые меры оказались эффективными: нестеровец оплатил задолженность в полном объеме через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте регионального управления ФССПУФССП России по Калининградской области.