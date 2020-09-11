В Калининграде прокуратура ополчилась на частный детсад

Прокурор Московского района Калининграда обратился в суд с требованием приостановить деятельность частного детского сада на улице Ярославской.

Как выяснило надзирающее ведомство, предприятие «Сияние Макс», в чьем ведении находится детсад, допустило многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности. Например, использованные для покрытия стен и пола помещений материалы имели неустановленные показатели безопасности, кухня не была выделена противопожарными перегородками, ширина лестничного пролета и эвакуационных выходов не соответствует установленным нормам. Кроме того, оказались неисправны системы и установки противопожарной защиты.

В итоге прокуратура пришла к выводу, что «жизнь и здоровье граждан, в том числе малолетних, в случае возникновения пожара будет находиться в опасности».