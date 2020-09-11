Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили новые случаи коронавируса

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За сутки в Калининградской области было выявлено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заболевания подтверждены в восьми муниципалитетах Калининградской области. Больше всего случаев в Калининграде – 21 Два случая выявлено в Светлогорском городском округе, по одному – в Черняховском, Зеленоградском, Гурьевском, Гвардейском, Балтийском и Пионерском городских округах.

Всего в области зарегистрировано 3685 заболевших коронавирусной инфекцией.