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Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили новые случаи коронавируса

Новые случаи заболевания подтверждены в восьми муниципалитетах Калининградской области
Виктор Сергеев
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заболевания подтверждены в восьми муниципалитетах Калининградской области. Больше всего случаев в Калининграде – 21 Два случая выявлено в Светлогорском городском округе, по одному – в Черняховском, Зеленоградском, Гурьевском, Гвардейском, Балтийском и Пионерском городских округах.

Всего в области зарегистрировано 3685 заболевших коронавирусной инфекцией.