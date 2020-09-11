В Немане при реконструкции нашли две старинные иконы

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В Немане при проведении реконструкции одной из площадок проекта «Малые города и исторические поселения» обнаружили две старинные иконы Пресвятой Богородицы, именуемая «Знамение», и Николая Чудотворца. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

«Для того чтобы определить возраст икон и степень их повреждения, проведут экспертизу. Неизвестно, сколько лет они пролежали в земле, кто их закопал и какую ценность они представляют сейчас», - отметили в администрации, добавив, что подрядчик работ уже передал иконы в собственность муниципалитета.