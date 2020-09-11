Более 5 тысяч калининградцев уже вакцинировались от гриппа

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В Калининградской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За два дна в регионе был вакцинирован 5141 человек, из них 2046 детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в этом году планируется привить от гриппа не менее 60 процентов жителей региона. В 2018 году показатель охвата иммунизацией против гриппа составил 45,3%, в 2019 году – 50,3%.

«В рамках национального календаря профилактических прививок, против гриппа прививаются дети от 6 месяцев до 7 лет, школьники, студенты, призывники, беременные, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.), взрослые с хроническими заболеваниями и взрослые старше 60 лет. Вакцинация других категорий граждан проводится за счет иных источников финансирования, в том числе на средства предприятий и организаций», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.