«Уже есть инвесторы»: В Янтарном могут построить гигантский аквапарк

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Янтарном может появиться новый аквапарк с гостиницей и санаторием. Об этом в пятницу 11 сентября корреспонденту «Комсомолки» сообщил мэр города Алексей Заливатский.

- Мы сейчас занимаемся программой «Моногорода РФ», - начал мэр города. - Янтарный – это единственный в области муниципалитет, который попал в эту программу. Инвесторы начали заявляться и предлагать варианты размещения у нас либо производства, либо рекреационных объектов. Суть в том, что инвестор может получить беспроцентный кредит до 250 миллионов рублей на 15 лет. Они приходят, ищут площадку. Под этот вопрос мы переводим под промзону порядка 15 гектаров садовых обществ.

По словам Заливатского, у муниципалитета есть главное условие – производство не должно оказывать влияния на экологию.

- Мы с удовольствием примем инвестора для строительства санатория, аквапарка, гостиницы. Но есть еще предложения по строительству предприятия по производству протезов и быстровозводимых домов. То есть, по предприятиям, не связанным с химическими производствами. На данный момент заинтересовались 4 инвестора: два калининградских и два из Питера, - пояснил Заливатский.

Тем временем, как сообщает klops.ru, губернатор Аннтон Алиханов заявил о заморозке строительства аквапарка в Зеленоградске. По его словам, проектом занимались инвесторы из Красноярска, но «что-то у них все пробуксовывает».